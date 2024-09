Hawke, 'con Linklater volevamo film da 10 anni, esce nel 2025'

"Credo che Lucca sia una città incredibile. Io e mia moglie siamo andati in bici, siamo andati a correre sulle mura. È un posto magico e abbiamo mangiato e bevuto talmente tanto che ci toccherà digiunare per un bel po' tornati a casa. È un posto bellissimo per un festival del genere che celebra i film e l'arte". Lo ha detto Ethan Hawke attore, sceneggiatore, scrittore e regista statunitense, ospite della 20/a edizione del Lucca Film Festival. Hawke ha spiegato: "Con Richard Linklater stiamo girando un film che finiremo alla fine di quest'anno e uscirà penso l'anno prossimo. È uno dei film che amo di più in assoluto e sognavamo di farlo da 10-11 anni e ora siamo riusciti a farlo, è veramente incredibile, non riesco a crederci. Con Linklater abbiamo iniziato a lavorare insieme 30 anni con Before Sunrise e siamo rimasti amici, siamo ancora legati da interessi comuni e passioni comuni è uno dei miei più cari amici".



