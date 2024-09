'Tipo' va nella storia e nell'architettura industriale di Prato

È tutto pronto per la quarta edizione di Tipo - Turismo Industriale Prato, la rassegna itinerante che fa conoscere lungo i mesi storia e produzioni del territorio pratese. Si comincia domani, sabato 28 settembre, a Vernio con un tributo alla morbida lana di alpaca dell'allevamento Anticofeudo, poi, evento dopo evento si chiuderà nel 2025, con il Tipo Festival (27-30 marzo).

Domani, titolo del primo giorno 'Dalle Ande alla Val Bisenzio. In viaggio su un filo di lana (di alpaca)'. Ritrovo al Mumat a Mercatale di Vernio, il Museo delle Macchine Tessili dove si andrà alla scoperta dei segreti della filatura meccanica cardata con una visita guidata tra antichi macchinari.

All'allevamento Anticofeudo amicizia con gli Alpaca, laboratorio di filatura manuale, attività̀ per bambini e, chi vuole, di un aperitivo tra i pascoli.

Il 26 ottobre ritrovo a Prato con 'La stoffa è nobile: come un tessuto diventa eccellenza' presso Lanificio Cangioli 1859 - Rifinizione Penta Rif, storico lanificio pratese, dove mani esperte e tecnologie raffinate contribuiscono a creare una stoffa nobile, di eccezionale qualità, protagonista sulle passerelle dei grandi brand internazionali della moda. Altro evento il 30 novembre a Montemurlo con il 'Newborn cachemire.

Dai cenciaioli alla green fashion' presso Alberto Gori - Tesma special Fibres. A Prato la circular economy è storia centenaria, oggi è diventata un'idea contemporanea. Si vedranno i famosi cenciaioli all'opera e è possibile acquistare in fabbrica maglioncini e accessori 100% made in Prato rinati dal ciclo virtuoso di recupero del cachemire. E ancora il 14 dicembre (ore 18,30) ritrovo al lanificio Bisentino di Comeana per 'Una notte in azienda. Gli 80 anni del Bisentino tra archivio tessile e musica'. Poi, nel 2025,. il 25 gennaio a Prato 'Creatività e fashion sostenibile. Le stoffe di Prato dal cinema ai defilé', presso Manifatture Digitali Cinema, Lanificio Marco Lucchesi mentre nello stesso giorno l'evento '1944 a Prato: fabbriche, deportazioni, libertà' in piazza dei Macelli, al Polo Campolmi, in piazza San Marco, in piazza San Francesco, al Castello dell'Imperatore, rievocherà il tempo di guerra e il salvataggio delle fabbriche dalle distruzioni, dalle requisizioni e dalle deportazioni delle persone.

L'immortale e avanguardistico lavoro d'architettura industriale dell'ingegner Pier Luigi Nervi verrà affrontato il 22 febbraio 2025 a Vaiano e Prato col titolo 'Questione di Nervi. Le architetture del lavoro' con ritrovo a La Cartaia di Vaiano.



