Palladino, Con l'Empoli mi aspetto crescita e continuità

Continuità e crescita. Questo chiede Raffaele Palladino dalla propria squadra aspettando il derby di domenica in casa dell'Empoli. Un impegno difficile, e non solo per la rivalità fra club e tifoserie, ma anche perché la squadra di D'Aversa è fra le più in forma, ancora imbattuta e reduce pure dalla vittoria sul campo del Torino che l'ha qualificata agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà a dicembre di nuovo i viola.

''Sappiamo che ci aspetta unna formazione in salute e ben allenata, ma noi stiamo bene - ha dichiarato il tecnico della Fiorentina attraverso i canali ufficiali - Veniamo da una settimana in cui abbiamo lavorato con grande intensità ed entusiasmo dopo il successo sulla Lazio, adesso mi aspetto una crescita da tutti i punti di vista, fisico, mentale e di squadra''.

Al momento sono in forte dubbio Pongracic e Mandragora per problemi muscolari e considerando che giovedì prossimo ci sarà il primo impegno di Conference contro i gallesi del The New Saint è più che probabile che i due giocatori non saranno rischiati. ''Ho la fortuna di avere una rosa ampia, dove tutti sono titolari e devono sentirsi coinvolti - ha evidenziato Palladino - Nessuno seve sentirsi titolare, abbiamo tanti impegni e ci sarà spazio per tutti, abbiamo la possibilità di costruire qualcosa di importante, intanto il gruppo sta diventando sempre più solido, le vittorie aiutano a lavorare meglio e sono sicuro che alzeremo il livello''.

Insomma, pur con la consapevolezza delle insidie della trasferta di domenica, l'allenatore viola punta a sfruttare nel migliore dei modi l'entusiasmo per il primo successo stagionale conquistato contro la Lazio grazie alla doppietta su rigore di Gudmundsson che al Castellani potrebbe partire titolare per prima volta da quando è arrivato a Firenze. I rebus maggiori riguardano il modulo considerando che Palladino potrebbe riproporre la difesa a tre o schierarla a quattro come nel secondo sempre contro i biancocelesti.

''Devo tenere coto che giovedì avremo la gara di Conference, però adesso il pensiero è tutto per la sfida di Empoli - le parole del tecnico della Viola -, i ragazzi dovranno scendere in campo motivati, determinati, dovremo curare ogni dettaglio. In questa Fiorentina siamo tutti ambiziosi, cominciando dal presidente, vogliamo tutti la stessa cosa''.



