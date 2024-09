Nonna e nipote dispersi, ricerche no stop ma non li trovano

Anche oggi, tutto il giorno, le squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno battuto il territorio colpito dalle alluvioni con l'ausilio di droni e unità cinofile per cercare la nonna e il suo nipotino di 5 mesi dispersi da lunedì sera quando sono stati travolti e trascinati chissà dove dalla piena del torrente Sterza esondato nel Pisano, in località La Gabella, piccolo borgo nel comune di Montecatini Val di Cecina, nel Pisano. Sono stati inghiottiti dal fango e dai detriti a pochi metri di distanza dalla casa nella quale soggiornavano da una decina di giorni insieme al resto dei componenti della famiglia, loro illesi.

Soccorritori acquatici hanno perlustrato il greto del fiume senza però trovare tracce dei dispersi. Con i mezzi per il movimento terra è in corso un lavoro di sbancamento dei detriti nell'area intorno alla casa nella quale soggiornava la famiglia tedesca. Sul posto stanno operando vigili del fuoco provenienti da tutti i comandi della Toscana che ad oggi hanno svolto ricerche coprendo circa 10 ettari di territorio impattato dalla tracimazione del fiume, su circa 22 ettari complessivamente coperti dall'alluvione.

Il sindaco Francesco Auriemma sulla sua pagina Fb ha informato che sono in corso le opere di ripulitura dei detriti presenti nell'alveo dello Sterza e lungo strade e ponti per ripristinare prima possibile i collegamenti ancora interrotti in alcune strade provinciali. Nelle prossime ore, ha aggiunto Auriemma, "sarà disponibile un conto corrente per raccogliere donazioni liberali da destinare a famiglie e imprese danneggiate" e saranno promosse altre raccolte fondi e iniziative di solidarietà.



