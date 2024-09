Livorno, donna morta in scontro furgone-Tir in Variante Aurelia

Una donna di 54 anni è morta in un incidente stradale sulla Variante Aurelia tra Montenero e Quercianella (Livorno), dopo un tamponamento tra un furgone e un camion. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso. Secondo le prime ricostruzioni la donna deceduta era al volante del furgone.

L'incidente è accaduto intorno alle 19. Le cause sono al vaglio della polizia municipale intervenuta insieme ai vigili del fuoco e al 118.

Emerge che nel tratto sono in corso lavori di Anas e il traffico dei veicoli viaggia su una sola corsia in entrambi i sensi di marcia.



