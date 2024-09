Fiore mio di Cognetti al Festival dei Popoli di Firenze

'Fiore mio', il primo film scritto, diretto e interpretato da Paolo Cognetti, verrà presentato in anteprima italiana nell'ambito della 65/a edizione del Festival dei Popoli, dedicata al meglio del cinema documentario internazionale. Il documentario sarà l'evento di apertura della manifestazione sabato 2 novembre alle 20.30 a Firenze, al cinema La Compagnia.

Dopo il successo de 'Le otto montagne' - tratto dal suo omonimo romanzo e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, vincitore del Premio della Giuria a Cannes 2022 - Paolo Cognetti arriva al cinema il 25, 26 e 27 novembre con la pellicola prodotto da Samarcanda Film, Nexo Studios, Harald House e Edi Effetti Digitali Italiani con il sostegno della Film Commission Valle d'Aosta.

Protagonista di 'Fiore Mio', che dopo l'uscita italiana sarà distribuito in tutto il mondo da Nexo Studios, è il tema più viscerale della poetica di Cognetti: quella montagna che l'autore ha esplorato anche nel documentario 'Sogni di Grande Nord' diretto da Dario Acocella, dove ha seguito le tracce del Christopher McCandless' di 'Into the Wild' negli incredibili e remoti scenari dell'Alaska.

Questa volta il viaggio di Cognetti si fa più vicino allo spettatore e racconta, in modo intimo, introspettivo e mai scontato, la sua montagna: il Monte Rosa, un luogo geografico ma soprattutto un luogo del sentire e un luogo della comprensione di quanto abbiamo intorno.



