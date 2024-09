Aci, tutto pronto per la terza edizione della Green Race

Tutto pronto per la terza edizione della 'Green Race - Percorsi Pratesi', in programma domani e domenica, che si snoderà fra le province di Prato, Firenze e Pistoia. A promuoverla è Aci Prato che ha inserito la competizione nel campionato italiano energie alternative. Domani c'è la 'Green Race' con partenza e arrivo da piazza Mercatale, domenica è il giorno della 'Green Hill Climb' che da Vaiano porterà i piloti a Schignano. In totale ai nastri di partenza ci saranno 19 equipaggi.

La Green Race impegnerà i piloti in 6 prove a media oraria con un controllo a timbro e otto way-points. A partecipare saranno le auto elettriche, ibride e bi-fuel. Ammesse anche macchine a benzina o diesel concorrendo quest'ultime solo alla gara pratese e non alla competizione nazionale.

La Green Hill Climb in programma domenica è invece una gara di regolarità in salita disputata su 4 manche di 3 chilometri ciascuna. Si correrà lungo gli storici tornanti della strada provinciale che dal comune di Vaiano conducono al paese di Schignano.

"Rispetto alle passate edizioni la Green Race 2024 presenta una novità molto importante", dice il direttore di Aci Prato, Claudio Bigiarini. "Quest'anno è aperta anche alla partecipazione di vetture storiche/moderne non alimentate ad energie alternative. La finalità di questa manifestazione rimane, in ogni caso, quella di promuovere in ambito sportivo lo stile di guida dei piloti, le loro capacità nella gestione delle strategie energetiche, il rispetto di tempi prestabiliti e alla capacità di orientamento nella scelta del percorso per raggiungere i punti di passaggio obbligatori".

Durante la Green Race piazza Mercatale sarà allestita per ospitare una serie di iniziative collaterali.

"Sarà una due giorni di festa - conclude il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni -, durante la quale allestiremo spazi dedicati in piazza Mercatale e ribadiremo lo spirito sportivo motoristico che ormai da tempo caratterizza la nostra città".

Domani lo svolgimento anche del 'Gran Premio dei Piccoli', in programma dalle 11 alle 16 in piazza Mercatale, per i bambini fra i 6 e gli 11 anni. Per partecipare basta compilare il modulo sul sito www.arteautoprato.it.



