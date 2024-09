Scuolabus in fosso a Empoli, tra 8 feriti lievi 6 bimbi asilo

Otto feriti lievi nell'incidente di uno scuolabus con sei bambini dell'asilo a bordo vicino a Empoli (Firenze). Il mezzo è finito in un fossato in una strada di campagna, via della Motta. I sei bimbi, della scuola d'infanzia di Pagnana, secondo quanto si apprende da Comune e Asl, sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe per accertamenti precauzionali così come due adulti, l'autista e l'accompagnatore, 67 anni. Sul posto sono andati il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessora Maria Grazia Pasqualetti. Dal Comune Il servizio scuolabus sarà garantito domani con un mezzo sostitutivo.



