Nonna e nipote dispersi, ricerche ancora senza esito

Circa un centinaio di persone tra vigili del fuoco e volontari della Protezione civile hanno cercato, senza esito, per tutto il giorno di trovare nonna e nipote di cinque mesi dispersi da lunedì sera dopo essere stati travolti dalla piena del torrente Sterza, a Montecatini Val di Cecina (Pisa), esondato a pochi metri dall'abitazione nella quale soggiornavano da una decina di giorni insieme al resto della famiglia.

Oggi, spiega una nota dei vigili del fuoco, "il dispositivo di soccorso del corpo nazionale è formato da un centinaio di soccorritori tra squadre ordinarie, esperti in topografia, soccorritori acquatici, sommozzatori, piloti di drone, elicotteristi, cinofili ed esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra". Oltre ai pompieri del comando provinciale pisano sono giunti anche rinforzi da altri comandi toscani.

Insieme a loro anche decine di volontari di diverse associazioni del territorio, personale della provincia e dell'unione dei comuni dell'Alta Val di Cecina. Nell'area interessata dall'alluvione sono arrivati dalla Germania giornalisti e troupe televisive: la nonna con il nipote sono originari di Monaco di Baviera. I genitori del piccolo e il nonno sono rimasti illesi e sono ospitati in una struttura ricettiva della zona.



