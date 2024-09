Lavoratori in nero in negozi di Firenze, 3 gestori denunciati

Impiego di lavoratori in nero e violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro: così sono state fatte multe salate ai titolari di tre negozi di Firenze, nel quartiere dell'Isolotto. È successo durante servizi di controllo e prevenzione contro la criminalità eseguiti dai carabinieri del Nas e del nucleo presso l'Ispettorato del lavoro.

I militari hanno ispezionato un negozio di oggettistica e due bar, riscontrando l'impiego di un lavoratore 'al nero' e la violazione in materia antinfortunistica.

Per i tre gestori sono scattate sia la denuncia alla procura della Repubblica, sia la multa complessiva da 16.500 euro. I controlli risalgono al 19 settembre scorso e ne viene data notizia stamani.



