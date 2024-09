La storia di Ronzell Lee jr, da Chicago a Firenze per studiare

Un giovane afroamericano proveniente da South Chicago, l'area più violenta d'America (quattromila omicidi l'anno, ndr), arriva in Italia in cerca di riscatto per studiare grazie a una borsa di studio di Unicollege, istituto universitario con sedi a Firenze, Mantova e Torino, nell'ambito del progetto 'Zero for Heroes': è Ronzell Lee jr, 25 anni, studente di Psicologia alla Wilberforce University dell'Ohio che sarà ospite per un semestre presso la sede toscana per seguire i corsi di Criminologia e Lingue.

"Provenendo dalla ventosa città di Chicago - commenta il giovane - le strade di Firenze non mi sembrano poi così estranee. Il ragazzo afroamericano proveniente dall'area meridionale di Chicago, nell'Illinois, non si aspetta mai di poter avere la possibilità di studiare all'estero, la speranza è al massimo quella di scampare il peggio e sopravvivere. Grazie a Wilberforce University e a Unicollege questa catena si è finalmente spezzata e quello che è solo un sogno può finalmente avverarsi".

Secondo il direttore generale di Unicollege, Giosuè Prezioso, la storia di Ronzell Lee, americano proveniente proprio dal contesto-tipo per cui è pensato il progetto, è destinata a ispirarne tante altre. "Lo studente - sottolinea il direttore - è infatti reduce da un contesto di abusi, armi e violenza; tuttavia, l'amore per le lingue, la curiosità di darsi una seconda possibilità e una realtà come quella di Unicollege, che pensa all'università come anche un luogo di riscatto e opportunità, gli ha aperto le porte per un'esperienza senz'altro memorabile." Il progetto 'Zero for Heroes' darà l'opportunità a giovani italiani di studiare gratis in prestigiose università statunitensi a San Francisco, in campus immersi a Manhattan e a due passi dalla Casa Bianca; lo stesso accadrà per quelli americani che saranno ospitati in Italia, rendendo più "accessibile, equa e democratica" una possibilità che altrimenti, tanto per gli studenti italiani, quanto per gli americani, sarebbe privilegio di pochi.

"Unicollege - ricorda Prezioso - è un istituto a ordinamento universitario che ha un Dna internazionale: dagli studenti, ai docenti, ai corsi di studio e alla famiglia allargata di più di 60 partner in quattro continenti, che abbracciano regioni che vanno dall'Alaska a Taiwan".



