Fisco, sequestrati 50 milioni di sigarette elettroniche

Maxi sequestro di oltre 50 milioni di sigarette elettroniche e prodotti accessori al fumo da parte della guardia di finanza che ha individuato a Viareggio un deposito non autorizzato. Denunciati alla procura due soggetti. Tutto il materiale era stoccato in un magazzino dov'erano depositati in modo illegale milioni di pezzi tra sigarette elettroniche, cartine e filtri, pronti per essere messi in commercio.

I finanzieri avevano ricevuto numerose segnalazioni sulla presenza di vendite online di sigarette elettroniche e ricariche e-cig da parte di un individuo attivo in Versilia. Il soggetto è risultato essere sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. Da questo accertamento le Fiamme gialle sono risalite al magazzino intorno al quale ruotava l'attività in assenza di licenze e concessioni.



