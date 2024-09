Fiorentina: Pongracic e Mandragora a rischio con l'Empoli

La Fiorentina si prepara per il derby di domenica l'Empoli con i dubbi riguardanti le condizioni di Rolando Mandragora e Marin Pongracic: il primo è alle prese con un problema muscolare, il secondo ha già saltato la gara di domenica scorsa con la Lazio per un fastidio ai flessori della coscia sinistra, di qui il lavoro differenziato svolto anche oggi e l'ipotesi sempre più forte che entrambi restino ai box per la sfida di Empoli per poi cercare di essere convocabili per la prima gara di Conference League, giovedì prossimo alle 21 al Franchi, contro i gallesi del The New Saints.

Quanto al resto del gruppo al momento è a disposizione di Raffaele Palladino che ha ancora qualche giorno di tempo per valutare uomini e moduli per la partita al Castellani contro una delle squadre più in forma, ancora imbattuta in questo inizio di stagione fra campionato e Coppa Italia dove ha appena superato ed eliminato in trasferta il Torino capolista.

Nell'attesa oggi al Viola Park, al termine dell'allenamento, il presidente Rocco Commisso si è intrattenuto a pranzo per una grigliata con i dirigenti, il tecnico e i giocatori. Intanto i tifosi si apprestano a organizzare la vicina trasferta (poco più di 30 chilometri): l'invito lanciato dai club della Curva Fiesole è raggiungere Empoli in motorino come già accaduto un paio di volte in passato, la partenza sarà intorno alle 15,30 da Ponte a Greve per imboccare, scortati dalla polizia, la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e quindi raggiungere lo stadio Castellani.



