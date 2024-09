Torna il XXXVI Rally Elba Storico-Trofeo Locman Italy

Tutto pronto per il XXXVI Rally Elba Storico-Trofeo Locman Italy. Le prove speciali dell'Isola d'Elba saranno lo scenario che apre il rush finale della competizione "historic", sia a livello europeo che tricolore, con un record di partecipazioni: 173 equipaggi, la migliore performance italiana del 2024. Ben 11 le nazioni rappresentate, con 31 equipaggi stranieri, e 20 partecipanti elbani.

Il rally, settima prova del FIA European Historic Rally Championship e del Campionato Italiano Rally Autostoriche, vedrà sfidarsi equipaggi di alto livello. Il leader del primo raggruppamento continentale è l'inglese James Potter su Ford Escort Twin Cam, seguito dal veterano italiano Antonio Parisi su Porsche 911 S. Nella categoria nazionale, Natale Mannino, su Porsche, è in testa, ma il distacco dal secondo, Matteo Musti, è di appena 0,5 punti.

La gara si svilupperà su 10 prove speciali, spalmate su due giornate, il 27 e il 28 settembre. Grande attesa per la novità logistica a Lacona, presso l'Uappala Hotel Club, dove si terranno verifiche e parchi chiusi.

Oltre all'evento sportivo, domani a Capoliveri si terrà un convegno sul turismo dal titolo "Le nuove frontiere del turismo", che sottolinea l'importanza del rally come motore di sviluppo economico e promozione dell'isola.

Le dirette streaming della competizione saranno curate da SportCultura.tv con il supporto di Aci Sport.



