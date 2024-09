Incidente in Fi-Pi-Li nel Pisano, muore volontario Croce Rossa

Un 48enne residente nel Pisano è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di oggi sulla Firenze-Pisa-Livorno, a Lavoria (Pisa), quasi al confine con la provincia di Livorno, in direzione mare. Il tratto stradale è attualmente chiuso al traffico per consentire la rimozione dei veicoli e le operazioni di soccorso. Sul posto per i rilievi sta operando la polizia stradale. Secondo quanto rende noto la Cri, la vittima è Sandro Banchellini ed era un volontario della Croce Rossa che stava andando a unirsi alle ricerche della nonna e del bimbo di cinque mesi dispersi a Montecatini Val di Cecina a causa del maltempo.

"Siamo sgomenti di fronte alla nuova tragedia che ha colpito la grande famiglia della Croce Rossa Italiana - sottolinea la vicepresidente nazionale della Croce Rossa, Debora Diodati -.

Sandro Banchellini, un volontario di 48 anni del comitato di Pisa in servizio presso l'unità territoriale di San Giovanni alla Vena, oggi ha perso la vita in un incidente stradale mentre stava andando a unirsi alle ricerche della nonna e del bimbo scomparsi ieri a Montecatini Val di Cecina a causa dell'alluvione che ha colpito quella zona della Toscana".

Secondo una prima ricostruzione, l'auto del 48enne avrebbe accostato sul lato della carreggiata per motivi ancora in corso di accertamento, quando è stato travolta da un furgone che sopraggiungeva nella stessa direzione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i mezzi del 118 ma l'automobilista travolto è morto praticamente sul colpo.



