Festival economia civile, tra ospiti Covatta, Meta e Moro

Ci saranno anche Giobbe Covatta, Ermal Meta e Fabrizio Moro tra gli ospiti del Festival nazionale dell'economia civile 2024, in programma a Firenze dal 3 al 6 ottobre prossimi con al sesta edizione.

In particolare Covatta è atteso il 4 ottobre alle 21:30 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio nell''incontro 'L'economia civile a teatro'. Il comico tornerà in scena con 'Scoop. Donna Sapiens', spettacolo che vuole dimostrare, attraverso un linguaggio irriverente e dissacratorio, la superiorità della donna sull'uomo.

Il 5 ottobre, sempre alle 21:30 nel Salone dei Cinquecento, sarà invece la volta della rubrica 'Artisti per la sostenibilità', talk musicale sull'arte, la partecipazione e la promozione dell'Economia civile, organizzato con la direzione artistica di Massimo Bonelli, ceo di ICompany e che sarà moderato dalla conduttrice televisiva e radiofonica Carolina Di Domenico e vedrà la partecipazione dei cantautori Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due artisti, si spiega, porteranno sul palco il loro impegno sociale e di vita. "Musica, economia e cultura - queste le parole di Meta come riporta una nota di Fnec - sembrano concetti slegati tra di loro, ma andando subito sotto la superficie delle cose, potrete capire che sono strettamente collegati e interconnessi tra loro. Lo faremo tutti insieme nel corso della 6/a edizione del Festival che si terrà a Firenze.

Sarà una serata di chiacchiere, musica e, soprattutto, di economia civile. "Il 5 ottobre - così Moro riporta sempre la nota - vi aspetto a Palazzo Vecchio. Parleremo di musica, favorendo così le relazioni, la cooperazione e l'intelligenza emotiva, mettendo in campo lo spirito sociale dei cittadini. La musica, da sempre, è l'arte più capace di evocare emozioni e noi lo faremo insieme a Firenze".

Il Fnec è promosso da Federcasse (l'associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti), con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Coopersystem, Federazione Toscana delle BCC, Frecciarossa e la collaborazione della Sec (Scuola di Economia Civile) e di Muse.



