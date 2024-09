Festival del viaggio, percorso a tappe con la letteratura

Da Golda Meir, protagonista dell'incontro di apertura, alla conquista del K2, impresa di cui quest'anno ricorre il 70/o anniversario. Questo e altro il programma della 19/a edizione del Festival del viaggio, che da oggi a domenica 29 settembre condurrà i partecipanti in un percorso a tappe in vari palazzi di Pisa, con la letteratura, spiega il direttore della rassegna Alessandro Agostinelli, che farà "entrare dentro una delle più avvincenti esperienze umane: viaggiare".

In calendario una passeggiata pisana nei luoghi di Giacomo Leopardi con Fabrizio Franceschini (il 27/9, ritrovo alle 17.30 a Palazzo della Carovana in piazza dei Cavalieri), una storia notturna dei viaggi di Louis Ferdinand Céline con Alberto Casadei e Dario Marconcini (il 26 alle 21.40 al Palazzo Royal Victoria Hotel), gli errori di percorso di Cervantes e Don Chisciotte con Carlos Ansò e Giovanni Guerrieri (il 27 alle 19 a Palazzo Roncioni), le avventure di Robert Louis Stevenson con Athos Bigongiali e Luigi Marfé (il 28 alle 18.30 all'Archivio di Stato a Palazzo Toscanelli), una lettura sull'incontro del fantasma di Giacomo Puccini con quello di Dean Benedetti con Giuliano Domenichelli Giorgi e Paul 'Kant' Cantini (sempre il 28 alle 21.30 - residenza mai.social.maison in via Cavour 57). Ma appunto un evento sarà dedicato alla conquista del K2 da parte della spedizione di Ardito Desio, con un libro di Stefano Ardito, proprio su questa grande impresa italiana, in collaborazione con il Cai di Pisa (il 26 alle 18 a Palazzo Gambacorti) mentre oggi la giornalista Elisabetta Fiorito parlerà di Golda Meir (ore 18 a Palazzo Blu). Ancora lo scrittore Tiziano Fratus introdurrà agli alberi come patriarchi del territorio con una passeggiata in programma il 29 alle 18 al Giardino Scotto. Per finire, uno spettacolo, al Royal Victoria hotel dalle 15 alle 20, 'Quel giorno che ci si veda ancora', per un solo spettatore alla volta, dedicato ai viaggiatori che sono partiti per non tornare, con Sara Beinat, e uno spettacolo-conferenza, su scienza e filosofia con la blogger e divulgatrice Gaia Contu, in programma il 28 alle 17 a a Palazzo Blu.



