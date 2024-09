Pallium day, due giorni di incontri sulla solidarietà

E' la solidarietà il tema al centro della due giorni del Pallium day 2024 a Firenze, iniziativa del Pallium, l'organizzazione di volontariato che fornisce assistenza domiciliare ai malati oncologici o affetti da patologie neurologiche. L'appuntamento è per il 25 e il 26 settembre al Circolo canottieri Firenze (lungarno Maria Luisa de' Medici) e, la seconda giornata, al Giardino delle rose. La solidarietà, si ricorda, è il tema portante di Pallium odv "fin dalla sua fondazione" e "sarà attualizzato da prospettive diverse. Parlando di solidarietà ci è sembrato giusto coinvolgere anche altre associazioni".

Ad aprire il Pallium day domani la tavola rotonda 'La solidarietà: principio, dovere o sentimento', con l'assessore al welfare della Regione Toscana Serena Spinelli, padre Bernardo Gianni, priore della Basilica di San Miniato al Monte, Paolo Gacci, presidente della Fondazione I Medici F3 e Francesco Sarti, presidente di Helios OdV mentre il saluto del Comune di Firenze sarà portato dall'assessore Nicola Paulesu. Il 26 poi, quando è previsto anche l'intervento della vicesindaca Paola Galgani che porteRà un saluto, sarà presentato un progetto solidale nato in collaborazione con Società italiana dell'orticultura Aps: prevede di consegnare nelle abitazioni dei pazienti di Pallium una pianta ornamentale da appartamento. Ci sarà poi una lettura scenica, 'Beatrice libera' di Flavia Pezzo.

Volontari di Pallium e di altre associazioni saranno a disposizione per dare informazioni sul volontariato provando a gettare le basi per una prima 'Borsa del volontariato'.



