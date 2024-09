Piogge e temporali, codice giallo per tutta la Toscana

La perturbazione in transito sulla Toscana vedrà i rovesci e temporali sparsi estendersi dalle zone costiere a quelle più interne e diffondersi a tutta la regione.

I temporali potranno essere anche intensi, con possibilità di forti raffiche di vento e grandinate. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso la validità del codice giallo per temporali e rischio idrogeologico all'intera regione fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 23 settembre.

Ieri l'allerta gialla era stata emessa per rischio idrogeologico (reticolo idraulico minore) e per temporali forti per la costa e l'Arcipelago e a seguire per le zone interne.





