Morì in moto a Pontassieve, familiari cercano testimoni

I familiari di Bruno Bianchini, infermiere del 118 morto il 22 luglio scorso a causa di un incidente stradale mentre in sella alla sua moto stava tornando a casa dal lavoro, rivolgono un appello a quanti possano fornire testimonianze e informazioni utili sul sinistro, avvenuto a Pontassieve (Firenze), lungo viale della Repubblica di fronte al civico 44.

"Siamo alla ricerca di qualsiasi informazione per l'incidente stradale nel quale è purtroppo deceduto il 22 luglio 2024 tra le ore 8:20 le 9:00 l'infermiere professionale del 118 Bruno Bianchini" padre di un bambino di 10 anni avuto dalla compagna.

La famiglia, "ancora sconvolta dal tragico evento, si trova impegnati e costretta a risolvere tanti ostacoli e problematiche che sono legate in più aspetti e a tutti quegli atti che ne conseguono, compreso la più chiara dinamica dell'incidente.

Si chiede pertanto l'aiuto di tutte quelle persone che hanno visto e/o hanno delle immagini a disposizione oppure che sono venute a sapere informazioni sulla dinamica dei veicoli, la loro posizione e qualsiasi altro dato. Per qualsiasi informazione e dettagli" i familiari chiedono di "contattare il numero +39320 071 0131".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA