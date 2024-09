Libri e mostre per la 30/a edizione del festival LuccAutori

Presentazioni di libri, proiezioni ma anche mostre come l'omaggio a Giacomo Puccini alla 30esima edizione del festival LuccAutori, che anche quest'anno è abbinato al premio letterario Racconti nella rete, giunto alla 23/a edizione. Il festival letterario è in programma dal 5 al 20 ottobre in vari luoghi della città di Lucca come la sala Cred, Palazzo Bernardini, Villa Bottini e Barga al cinema Roma. A Villa Bottini poi il 19 e 20 ottobre, saranno premiati i 25 vincitori del premio Racconti nella rete e la vincitrice della sezione cortometraggi. Tra gli ospiti attesi durante il festival ci sono Bruno Bozzetto, Simone Tempia, Vittorino Andreoli, Marcello Sorgi, Margherita Zalaffi, Marco Lollobrigida, Chiara Lico, Paolo Restuccia, Maurizio Sessa, Marco De Angelis, Fabio Sironi, Luigi Nicolini e Mariacristina Di Giuseppe.

Primo appuntamento, il 5 ottobre, sarà con la giornalista e scrittrice Chiara Lico, per parlare di sport, cittadinanza e integrazione attraverso la storia di Sirine Charaabi, atleta della nazionale italiana di boxe femminile, protagonista del libro 'Il ring'. Spazio poi sarà dato all'arte contemporanea con alcune mostre, tra cui una rassegna dedicata a Giacomo Puccini, ma anche 'Racconti a colori', che vede coinvolti gli studenti del liceo artistico Passaglia e la mostra 'Trent'anni di LuccAutori' con le immagini storiche dei nomi della cultura che sono stati ospiti della kermesse letteraria. Per il direttore artistico Demetrio Brandi "una rassegna letteraria potrebbe sembrare anacronistica ma resta indispensabile per dare visibilità a chi sceglie la scrittura rispetto ad un blogger o ad uno youtuber e restituisce un'emozione che solo la partecipazione diretta e non mediata può regalare".



