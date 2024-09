Aggrediti e rapinati in pineta, individuato il presunto autore

E' stato individuato dalla polizia il presunto responsabile dell'aggressione a scopo di rapina avvenuta il 12 agosto scorso ai danni di due uomini di 65 e 52 anni nella pineta tra Torre del Lago (Lucca) e Vecchiano (Pisa): una delle vittime fu poi ricoverata in coma per alcuni giorni, l'altra ha avuto 40 giorni di prognosi. Si tratta di un 25enne romeno, già in carcere dopo essere stato arrestato per una rapina commessa nei pressi di una discoteca di Torre del Lago il 17 agosto. Nei confronti del giovane emessa una misura di custodia cautelare per l'aggressione del 12 agosto: gli è stata notificata in carcere dalla squadra mobile di Pisa che ha condotto le indagini coordinate dalla procura pisana.

Il 25enne è stato riconosciuto da una delle due vittime e indicato anche come colui che ha venduto a un altro straniero il telefono cellulare portato via durante la rapina in pineta nella quale percosse violentemente i due uomini. Da quanto ricostruito quest'ultimi, mentre stavano tornando dopo una giornata trascorsa in spiaggia e attraversavano a piedi una strada sterrata nella pineta tra Torre del Lago e Marina di Vecchiano, furono avvicinati da un uomo in bicicletta con la scusa di chiedere una sigaretta e che ora fosse. Non appena uno dei due avrebbe preso il cellulare per controllare l'ora, l'aggressore li aggredì colpendoli più volte, con violenza, con calci e pugni al volto e al corpo, per poi fuggire portando via alle vittime uno smartphone, una tenda da campeggio e uno zainetto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA