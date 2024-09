A Santa Croce rivive san Francesco nelle parole di Fo

A 25 anni da quando Dario Fo tenne una lezione-spettacolo su Giotto in piazza Santa Croce a Firenze, le sue parole riecheggeranno nuovamente nel complesso monumentale che dà il nome alla piazza il prossimo 26 settembre, quando il monologo del premio Nobel 'Lu Santu Jullare Francesco' sarà messo in scena da Mario Pirovano.

Lo spettacolo, in programma nel chiostro di Santa Croce alle 22 ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, rientra nel programma del festival Genius Loci. Alla scoperta di Santa Croce.

"Poter proporre un testo così suggestivo in un luogo così prestigioso ha un grande significato. Sarà emozionante - ha spiegato Pirovano - ripercorre episodi della vita di questo Santo in mezzo agli Affreschi di Giotto e Cimabue che hanno reso uniche queste pareti rappresentando anche episodi della vita del Patrono d'Italia. È la prima volta che in Italia va in scena questo spettacolo in un luogo cosi carico di storia religiosa



Riproduzione riservata © Copyright ANSA