A Prato premio giornalistico in ricordo di David Sassoli

I riconoscimenti della prima edizione del "Premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli" saranno assegnati sabato 28 settembre alle ore 18 a Galciana, la frazione del Comune di Prato alla quale l'ex giornalista ed ex Presidente del Parlamento Europeo, scomparso nel gennaio 2022, era particolarmente legato, luogo d'origine della mamma Rosanna Ghelardi, in cui ha trascorso lunghi periodi dell'infanzia a casa della nonna Eunice Nesti e dove tornava spesso ormai adulto, nonostante gli impegni politici e professionali.

La cerimonia si svolgerà nei locali del circolo Arci "Renzo Degl'Innocenti", organizzata dalla Pro loco di Galciana che ha istituito il Premio, riservato a giornalisti Under 40. Tema della prima edizione "L'Europa e i territori". Fra le decine di quelle ricevute, la giuria composta da giornalisti, ha scelto due opere dedicate a temi ambientali. Vincitrice assoluta e per la categoria radio e tv la giornalista Cecilia Andrea Bacci con un servizio sul Lago Bianco in Valtellina distrutto per salvaguardare interessi di privati, trasmesso nel programma "Indovina chi viene a cena" di Rai Approfondimento. A Bacci andrà un assegno di 1500 euro. Il premio di 500 euro per la sezione web sarà assegnato ad Alberto Alessi per un servizio sulla produzione di energia sostenibile a Berceto, borgo di duemila anime dell'Appennino parmense, pubblicato sul sito LumsaNews.it. Menzioni per Salvatore Catalano (servizio tv su Pnrr e riforestazione) e per Simone Matteis (articolo web sulle lauree europee). Alla cerimonia interverranno oltre ad esponenti delle istituzioni, della politica e del giornalismo, parenti ed amici di David Sassoli ricordando l'affetto che lui coltivava verso Galciana. Il "Premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli" gode del patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Toscana, del Comune di Prato, della Provincia di Prato e dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana. L'iniziativa si svolge con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Prato, di Banca Alta Toscana e di Federalberghi della Provincia di Prato.



