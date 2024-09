Giornata europea delle lingue, a Arezzo protagonista l'italiano

Sarà dedicata all'italiano, alla sua storia e al suo spazio nella contemporaneità globalizzata la Giornata europea delle lingue, in calendario il 26 settembre al campus universitario di Arezzo dell'Ateneo di Siena (9.15, aula 1 della Palazzina donne). L'evento, dal titolo 'L'italiano in Italia, l'italiano in Europa' - curato dai professori Giuseppe Patota e Alessio Ricci - sarà aperto da, presidente dell'Accademia della Crusca Paolo D'Achille: nel suo intervento definirà la posizione della lingua italiana nell'ambito del pluringuismo nazionale e internazionale.

Tra gli altri ospiti gli scrittori Giordano Meacci e Francesca Serafini, impegnati anche nel campo della linguistica, che illustreranno le potenzialità dell'italiano come lingua della scrittura letteraria e cinematografica. E poi Giuseppe Antonelli dell'Università di Pavia, che mostrerà come il passato di questa lingua possa popolare uno o anche più musei; Debora De Fazio dell'Università della Basilicata e Pierluigi Ortolano dell'Università di Chieti-Pescara che illustreranno le inaspettate qualità dell'italiano come lingua dei meme e della rete. Nel corso della giornata verrà inoltre presentato il concorso del progetto Erasmus+ Circe, concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori che affronta il tema della discriminazione nei confronti degli accenti non standard.





