Anziana muore investita da un'auto nel Pratese

Una donna di 87 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada.

È successo questa mattina in via Garibaldi, a Vaiano (Prato).

L'anziana è rimasta incastrata sotto una utilitaria condotta da un uomo. Le condizioni dell'87enne sono apparse subito molto gravi al personale dell'ambulanza del 118: è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. Il mezzo, fatto atterrare al campo sportivo, ha trasportato la vittima all'ospedale fiorentino di Careggi, in codice rosso, dove la donna è deceduta. Sul posto una pattuglia della municipale per i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e poi riaperta.



