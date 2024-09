Valigie con resti umani,accusa chiede l'ergastolo per l'imputata

Ergastolo: questa la richiesta di condanna delle pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti e del pg Luigi Bocciolini per Elona Kalesha, 40 anni, albanese, al processo d'appello per l'omicidio dei coniugi Teuta e Shpetim Pasho, genitori del suo ex fidanzato. I corpi delle due vittime furono ritrovati a pezzi, all'interno di quattro valigie, in un campo tra la superstrada Firenze-Pisa_Livorno e il carcere di Sollicciano nel dicembre del 2020. Kalesha, presente oggi nell'aula 22 del Palazzo di giustizia di Firenze, in primo grado era stata condannata a 30 anni di reclusione.

I coniugi Pasho, secondo quanto ricostruito, erano scomparsi da Firenze i primi giorni di novembre 2015. A distanza di cinque anni la scoperta dei loro cadaveri nelle quattro valigie. La sentenza per il processo d'appello è prevista per il 27 novembre.



