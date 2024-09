Preghiera-omaggio a Etty Hillesum a S. Miniato al Monte

'Un'unica grande preghiera-Omaggio a Etty Hillesum', con la regia di Fulvio Cauteruccio: è lo spettacolo che chiude Apologia per la pace, progetto ideato dalla compagnia Krypton per l'Estate Fiorentina 2024, e che va in scena in una nuova edizione il 26 settembre alle 20 sul sagrato dell'abbazia di San Miniato al Monte a Firenze.

'Un'unica grande preghiera-Omaggio a Etty Hillesum' si fonda sulla drammaturgia poetica originale di Lorenzo Bertolani e vede in scena Lorella Serni che incarna la giovane scrittrice ebrea; Massimo Bevilacqua firma le luci e la scenografia virtuale.

In un tempo funestato da conflitti e violenze nell' opera teatrale della compagnia Krypton rivive la straordinaria testimonianza, di scrittura e di vita, spinte fino al sacrificio estremo, di Etty Hillesum (1914-1943) che all'odio e alla crudeltà dei persecutori nazisti oppose la forza dell'amore. La scrittrice, nata a Middleburg (Olanda) e morta ad Auschwitz, ha lanciato nei suoi scritti un invito drammaticamente attuale alla pace: "Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso, se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, se avrà superato quest'odio e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse alla lunga in amore se non è chiedere troppo. […] Sono una persona felice e lodo questa vita, la lodo proprio, nell'anno del Signore 1942, l'ennesimo anno di guerra" (dal Diario, 19 giugno 1942). Il poeta Lorenzo Bertolani ha trtato dai suoi scritti, Diario e Lettere, una drammaturgia che ne restituisce il cammino esistenziale e poetico. Fulvio Cauteruccio dà vita ad una regia volutamente essenziale che mira ad esaltare l'intensa interpretazione della protagonista attraversata da un potente flusso di pensieri. La frase "cosi', infine, lasceremo il campo cantando" chiude lo spettacolo.

Precede lo spettacolo un incontro con padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Fulvio Cauteruccio, Lorenzo Bertolani e Dino Castrovilli. Modera Francesca Tofanari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA