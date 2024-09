Maltempo, allerta arancione su Toscana orientale

Un'allerta arancione per rischio idrogeologico è stata emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale sulla Toscana orientale dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani, 19 settembre. Codice giallo per rischio idrogeologico sulla Toscana centro orientale. Lo rende noto il governatore toscano Eugenio Giani.

Le previsione indicano per oggi piogge insistenti e abbondanti sulle zone appenniniche. Domani, giovedì, piogge insistenti nella prima parte della giornata sulle zone appenniniche, in particolare sui versanti orientali; graduale attenuazione delle precipitazioni dal pomeriggio. Sulle altre aree fenomeni più isolati.

In particolare, si spiega poi in una nota della Regione, sono in arrivo precipitazioni più frequenti ed abbondanti soprattutto nel versante nord orientale della Toscana. Per questo è stata emessa un’allerta arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore a partire dalle 18 di oggi per 24 ore sui versanti romagnoli dell'appennino, il Mugello, il Casentino e la Valtiberina. Rimane valido fino alle ore 18 di domani, giovedì 19 settembre, il codice giallo, per le aree confinanti con quelle interessate dal codice arancione: l’area di Firenze, la Val di Bisenzio e dell’Ombrone, il Valdarno superiore, la Valdichiana, la Valle del Serchio in Garfagnana. Le piogge domani saranno insistenti soprattutto nella prima parte della giornata, appunto sulle zone appenniniche e tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio.

