Dialoghi sulla Cina contemporanea, a Prato torna Seta

Dialoghi sulla Cina contemporanea, torna dal 3 al 5 ottobre a Prato Seta, festival alla sua V edizione, ospitato come sempre al Museo del tessuto. Come sempre il fil rouge della manifestazione - ideata e realizzata da Matteo Burioni, Gianni Bianchi, Roberto Pecorale e Patrizia Scotto di Santolo e patrocinato da Regione Toscana e Comune di Prato - si snoda sul tema del viaggio e dello scambio culturale tra Occidente e l'Oriente.

Il via con un piccolo monologo originale dell'attore e scrittore Beppe Allocca sul tema della mercatura e degli scambi commerciali per poi passare al quadro storico dei viaggi tra Occidente e Cina con Duccio Balestracci. In un incontro con Nima Baheli, Orietta Moscatelli e Aurelio Insisa, si parlerà invece delle relazioni tra Cina, Russia ed Iran, "nuovi attori delle relazioni globali". E' dedicato poi a 'La rivoluzione dell'auto elettrica, tra sostenibilità e minaccia protezionistica' l'incontro con Sergio Papa, Alessio Longo e Francesco Collini.

Il secondo giorno si parlerà della Cina in merito ai suoi confini geografici e alle sue nuove ambizioni di posizionamento con Gabriele Battaglia, Andrea Cavazzuti, Lorenzo Lamperti, Ilaria Maria Sala, Cecilia Attanasio Ghezzi e Gabriele Barbati, Nel pomeriggio del 4 spazio invece alla letteratura: si parlerà di noir con Andrea Cotti, Chen He e Stefania Stafutti. L'ultimo giorno del festival sarà dedicato al tema dell'insegnamento e alla didattica del cinese a cura dell' Anic (Associazione nazionale insegnanti di cinese) il cui direttivo presenterà un lezione aperta sulla mediazione culturale e sulle sfide dell'insegnamento nella classe di sino discendenti. In programma poi l'incontro 'Business con la Cina: innovazione, finanza e digitale' a cura di Associna, mediato dalla sinologa Ilaria Mundula. Finale alle 21 a Prismalab con il concerto rock della band Sino Heart il cui chitarrista e cantante Zhong Yuxin arriva da Pechino dopo un lungo tour in Giappone e Corea. Tra le attività collaterali della manifestazione un food tour alla scoperta del cibo cinese e un viaggio nella street art e nell'arte contemporanea nella città toscana.



