Auto contro guardrail in A15, un morto

Un uomo di 61 anni, originario della Campania, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo l'autostrada A15 nel tratto tra Pontremoli (Massa Carrara) verso Berceto, nel Parmense. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, al volante di un'auto di grossa cilindrata, ha improvvisamente impattato il veicolo contro il guardrail.

L'impatto violento ha costretto la chiusura temporanea del tratto stradale interessato, in particolare l'autostrada della Cisa, tra i caselli di Pontremoli e Berceto. Il personale di soccorso giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne.



