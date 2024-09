Aci, il 19 settembre evento "MobilitiAmo Prato"

Il 19 settembre 2024 avrà luogo l'evento "MobilitiAmo Prato", una giornata dedicata alla sensibilizzazione degli studenti sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale, nell'ambito della EuropeanMobilityWeek.

L'iniziativa, che coinvolgerà circa 90 studenti provenienti da tre istituti scolastici, IPSSAR Datini, IP Marconi e ISIS Gramsci Keynes, si svolgerà dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

La mattinata sarà suddivisa in due momenti: la prima parte sarà dedicata alle attività pratiche e formative, mentre la seconda sarà riservata agli interventi istituzionali.

Dalle 8:30 alle 10:30, gli studenti, divisi in tre gruppi, parteciperanno a sessioni pratiche organizzate in collaborazione con BIT, Federciclismo/FIAB-Officina Bici e la Polizia Municipale.

Alle ore 10:30, tutti i partecipanti si riuniranno in Aula Magna per i saluti istituzionali e, a seguire, avrà inizio la seconda parte dell'evento, incentrata sugli interventi dell'Automobile Club Prato e della Polizia Stradale, che presenteranno progetti e iniziative per la sicurezza stradale.

L'obiettivo di "MobilitiAmo Prato" è quello di promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani sui temi della mobilità sostenibile e della sicurezza sulle strade, attraverso un approccio formativo che coniuga teoria e pratica.

L'evento si concluderà intorno alle ore 12:00 e rappresenta per Automobile Club Prato l'inizio delle attività di Educazione Stradale per la stagione 2024/2025, che vorrebbe portare a compimento - in sinergia con il Comnune di Prato - l'ambizioso progetto di educazione stradale per adulti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori presso i rispettivi istituti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA