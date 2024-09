110 anni fa nasceva Mario Luzi, l'omaggio di Firenze

Conferenza dedicata a Mario Luzi a 110 anni dalla sua nascita. Questo l'omaggio al poeta dell'ermetismo fiorentino promosso per il 20 settembre nella sala del teatro e delle conferenze dell'Istituto francese di Firenze, evento che rientra nel calendario del Festival delle Associazioni culturali fiorentine 'Omaggio al Poeta Mario Luzi (1914-2005) nei 110 anni dalla nascita' il titolo dell'incontro, a cura di Amici Istituto francese Firenze e Società Dante Alighieri-Comitato di Firenze.

Coordinati da Michela Landi dell'Università degli Studi di Firenze, si passeranno la parola Guillaume Rousson direttore dell'Iff e console generale di Francia, Marco Lombardi vicepresidente Aaiff, Isabella Gagliardi presidente Società Dante Alighieri - Comitato di Firenze. A seguire gli interventi di Marco Marchi su 'Il sorriso dell'esistente. Luzi e Dante', Anna Dolfi su 'Et pour le corps seulement l'ombre. Luzi tra Ronsard e Michaux', Michela Landi con 'Mario Luzi: una Memoria' e infine Barbara Innocenti su 'Luzi e De André', in armonia con Edoardo Michelozzi che eseguirà alla chitarra alcune canzoni del repertorio.



