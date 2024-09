Ruba l'ambulanza mentre il 118 lo soccorre a Firenze

E' stato soccorso dai sanitari del 118 ma ha tentato di fuggire mettendosi alla guida di un'ambulanza. Vicenda rocambolesca sui lungarni a Firenze dove la polizia è dovuta intervenire e ha denunciato un 30enne marocchino per il tentato furto di un mezzo di soccorso.

L'episodio c'è stato in lungarno Soderini, nell'Oltrarno del centro di Firenze. Le Volanti sono intervenute per un uomo in forte stato di agitazione probabilmente a causa di una lite con altre persone poi il nordafricano avrebbe inveito contro i sanitari che gli stavano prestando le prime cure per lesioni subite. Poi, secondo quanto ricostruito, con un balzo è salito sull'ambulanza, che di prassi ha il motore acceso per garantire il funzionamento degli strumenti di rianimazione. Anche se non c'era la chiave inserita nel cruscotto, ha ingranato la marcia ed è partito. Comunque sia il sistema di sicurezza del mezzo di soccorso ha fatto spengere il motore e la fuga ha subìto un brusco stop dopo una decina di metri. "Volevo andare da solo in ospedale", avrebbe detto il 30enne marocchino agli agenti.

L'episodio risale al pomeriggio del 16 settembre.



