Uffizi, a 'Brevissime' esperti parlano di collezionismo e arte

Esperti internazionali sul collezionismo saranno a confronto agli Uffizi in occasione delle prossime due stagioni di 'L'insaziabile desiderio Storia e storie del collezionismo. Brevissime. Lezioni di storia delle arti', in programma tra settembre e novembre 2024 e marzo-maggio 2025. La rassegna sarà ospitata nell'auditorium del museo, da poco rinominato in onore dello storico dell'arte poco rinominato in onore dello storico dell'arte, ex ministro dei Beni Culturali, direttore del Polo museale di Firenze e direttore dei Musei Vaticani, professor Antonio Paolucci.

In totale le lezioni sono otto e iniziano il 25 settembre con il direttore degli Uffizi Simone Verde che verrà intervistato da Ginevra Marchi, ideatrice del progetto 'Brevissime', sul tema 'Collezionismo e potere'. Si prosegue con Keith Christiansen già curatore del Metropolitan Museum of Art di New York, che racconterà la storia del collezionismo di Caravaggio in America (3 ottobre). Laura Lombardi affronterà il tema della collezione come forma d'arte (10 ottobre), mentre Luca Mattedi parlerà della fortuna dei Primitivi in Toscana (24 ottobre). Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design di Milano e curatore della Triennale, con 'La dispensa del Novecento' (7 novembre) porterà a scoprire le meraviglie del collezionismo di design, mentre lo zoologo Marco Masseti, già docente di Biologia all'Università di Firenze, nella sua brevissima 'Collezionare il vivente' (14 novembre) racconterà di come il possesso di animali esotici e rari da parte di signori e regnanti abbia sempre rappresentato un'espressione tangibile di potere politico ed economico. L'archeologa Anna Anguissola si concentrerà sulle collezioni dei Romani (21 novembre) e Luca Scarlini, scrittore e studioso, concluderà la stagione con una conferenza sulla dissipazione delle collezioni (28 novembre).



