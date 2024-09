Giani, 'in bocca a lupo ai 450.000 studenti della Toscana'

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha augurato via social l'"in bocca al lupo alle oltre 450.000 studentesse e studenti toscani che oggi rientrano a scuola" e ha fatto auguri di "buon lavoro ai docenti e a tutto il personale scolastico per l'inizio del nuovo anno. Per la Toscana il valore dell'istruzione è fondamentale". "Oggi è il primo giorno di scuola - ha anche scritto -. A voi, cari ragazzi e ragazze, auguro un anno pieno di scoperte, di crescita e di soddisfazioni. Un pensiero speciale va anche ai docenti, al personale scolastico, ai genitori e ai nonni, sempre al fianco dei nostri studenti. Siete il cuore pulsante della nostra comunità educativa".

Giani ha inviato "un ringraziamento sincero va a tutti coloro che, dietro le quinte, garantiscono il funzionamento della scuola: dal personale dei trasporti a chi assicura la sicurezza. È grazie al vostro impegno se possiamo offrire un'istruzione di qualità e un ambiente sicuro per i nostri giovani. Buon inizio a tutti! La Toscana è con voi, passo dopo passo, verso il futuro".

Nella mattinata è stato in Maremma dove "insieme al sindaco di Roccastrada (Grosseto), Francesco Limatola, a Ribolla abbiamo suonato la prima campanella nel nuovo polo scolastico. Un edificio moderno e sostenibile, realizzato anche grazie al contributo della Regione Toscana. Un impegno concreto per il futuro dei nostri ragazzi e della comunità".

Anche la sindaca di Firenze Sara Funaro ha salutato l'inizio dell'anno scolastico da una scuola, l'Isis Leonardo da Vinci. "L'augurio ai ragazzi è di avere un anno scolastico straordinario - ha detto -. Il momento dell'inizio della scuola soprattutto per i ragazzi che iniziano al primo anno, sia nelle scuole primarie che superiori sono momenti importanti che ti porti dietro per tutta la vita. L'augurio è di poter avere una scuola che non solo dia la possibilità di apprendere, avere elementi di conoscenza ma che possa diventare una scuola di vita".



