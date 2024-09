Infortunio in allenamento per il difensore dell'Empoli Saba Sazonov, arrivato in prestito nell'operazione col Torino che ha portato in azzurro anche Pellegri e Walujkiewicz ceduto ai granata. Il georgiano ha subito un lesione distrattiva del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e, informa il club, sarà sottoposto ad un'ulteriore valutazione specialistica per stabilire il percorso.



