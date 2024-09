Capalbio festeggia il decano Fulvio Lucisano, Buy madrina

Al via dal 19 al 22 settembre la terza edizione del Capalbio film festival, con Margherita Buy madrina della kermesse.

Tra gli appuntamenti la rassegna tributa un ricordo di Luciano Sovena, avvocato di cinema e produttore, figura carismatica e di riferimento del panorama cinematografico italiano, scomparso nel 2023. Apre la la rassegna, spiega una nota, il film 'La vita accanto' di Marco Tullio Giordana. La proiezione sarà introdotta dallo stesso Giordana e dalle interpreti Valentina Bellè e Sonia Bergamasco. Alle 22 la proiezione di 'My first film' di Zia Anger, regista e artista visiva acclamata. Tra gli appuntamenti del 20 settembre un ricordo di Luciano Sovena con la proiezione di 'Terrore nello spazio' di Mario Bava, film del 1965 prodotto dalla I.I.F di Lucisano. Alle 18 la cerimonia di consegna del Premio alla sceneggiatura Cff2024 a Giulia Calenda che ha co-sceneggiato, tra tanti film di successo, anche 'C'è ancora domani', di Paola Cortellesi. A seguire la proiezione di Vermiglio di Maura Delpero, vincitore del Leone d'Argento a Venezia. La sera, la proiezione di Limonov di Kirill Serebrennikov, e a seguire 'L'ultima settimana di settembre' di Gianni De Blasi alla presenza del regista e dell'interprete Biagio Venditti. Sabato 21 settembre, alle 15, omaggio a Fulvio Lucisano con la proiezione speciale di Ricomincio da tre di Massimo Troisi del 1981, prodotto da Luciano. A seguire la consegna del Premio eccellenza Capalbio Film Festival a Lucisano. A consegnare il riconoscimento sarà Luc Merenda, star del cinema 'poliziottesco' anni '70 che nel 1980 aveva girato con Lucisano 'Un amore in prima classe' di Salvatore Samperi. Alle 17:30 la proiezione della prima e seconda puntata della serie tv Leopardi, il poeta dell'infinito di Sergio Rubini. Presenti in sala lo stesso Rubini e il protagonista Leonardo Maltese. Il 22 settembre la proiezione del film di animazione 'Ozi, la voce della foresta' di Tim Harper, prodotto da Leonardo Di Caprio, di 'Era scritto sul mare' di Giuliana Gamba che sarà presente in sala, e del docufilm 'Time to change' di Emanuele Imbucci. A seguire la consegna del Premio Cff Green ciak all'attrice Margot Sikabonyi.

Chiude l'anteprima nazionale di 'L'Attachment' di Carine Tardieu.



