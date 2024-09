Al salone dei profumi Fragranze 1700 compratori da 50 paesi

Sono aumentati i compratori arrivati a Firenze per visitare l'edizione 22 di Fragranze (13-15 settembre 2024), salone della profumeria artistica organizzato da Pitti Immagine. Sono stati 1.700 da 50 Paesi, in crescita del +5% rispetto al 2023 secondo i dati diffusi oggi dall'organizzazione. Gli stranieri hanno mantenuto i livelli dell'ultima edizione - che aveva visto un incremento - con circa 440 presenze. Bene anche le presenze dall'Italia, in aumento, a superare quota 1.250 compratori complessivi. La Francia si conferma in cima alla classifica dei mercati riferimento di Pitti Fragranze, seguita da Germania, Spagna, Svizzera, Russia, Ucraina, Regno Unito, Lituania, Turchia, Israele, Bulgaria, Emirati Arabi. I buyer sono arrivati anche da molto lontano "per fare scouting di nuovi brand e scoprire le novità di quelli di riferimento, percepire i trend, ascoltare i protagonisti e le prospettive più innovative del momento", spiega Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitt Immagine. In mostra, infatti, c'erano 215 marchi a questa edizione(il 74% esteri), con 96 nomi nuovi tra le mura del salone.



