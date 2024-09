Turista rapinato a messa in chiesa di Pisa, un arrestato

Arrestato dai carabinieri a Pisa un uomo che in una chiesa del centro ha tentato di rapinare un turista straniero che stava seguendo una messa dentro una chiesa. L'uomo stava assistendo alla funzione religiosa e nel momento di lasciare la sua offerta di fatto veniva strattonato dal malvivente che s'impossessava del danaro e poi ha cercato di scappare.

Il pronto intervento dei Carabinieri col Nucleo radiomobile ha individuato e bloccato il rapinatore, poi portato in caserma e dichiarato in stato di arresto con l'accusa di rapina impropria. Il magistrato di turno della procura ha disposto custodia in carcere, mentre il denaro è stato restituito al turista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA