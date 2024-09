Tiro a volo: GP Nazioni; vincono Scocchetti e Narducci

Simona Scocchetti nello Skeet e Stefano Narducci nella Fossa Olimpica sono i vincitori del Gran Premio delle Nazioni 2024, 'classica' internazionale del tiro a volo che si è disputata in questo weekend a Montecatini Terme. Il programma della gara toscana prevedeva una fase di qualificazione a 125 piattelli e una finale con formula Issf: al termine della finale i vincitori delle sei qualifiche si sono affrontati in una ulteriore serie di 25 piattelli per concorrere alla conquista del Gran Premio delle Nazioni.

Simona Scocchetti ha svettato nella gara delle Ladies di Skeet prima guadagnando la finale con 107/125 e poi superando Sara Bongini per 45/50 a 43. Al barrage valido per il Gran Premio delle Nazioni hanno partecipato anche l'azzurro Erik Pittini, Eros Marcellini, lo Junior Antonio Bellu e la campionessa europea delle Juniores Arianna Nember, ma è stata l'azzurra di Tarquinia, appunto Scocchetti, a svettare con 23/25.

Anche nella Fossa Olimpica la sfida è stata serrata. Stefano Narducci (specialista di Fossa Universale, in cui ha conquistato il bronzo al recente Mondiale in Francia) ha conquistato il primato tra i Senior No ID (graduatoria riservata agli atleti che non vantano partecipazioni recenti in gare Issf) totalizzando un superbo 124/125 di qualificazione e poi superando in finale Angelo Scalzone per 41/50 a 40/50. Nel confronto valido per il Gran Premio delle Nazioni il fiorentino di Fucecchio Narducci si è imposto con 24/25 precedendo l'ucraino Oleksandr Shlyuz, Martina Grioni e gli under 21 Riccardo Mirabile e Greta Sforzi.

La riunione tiravolistica di Montecatini si è conclusa con l'assegnazione del Memorial Daniele Cioni di Fossa Olimpica all'azzurro Matteo Marongiu e del Memorial Bruno Rossetti di Skeet allo svedese Stefan Von Stein.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA