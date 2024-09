Prosegue rogo di ex capannone industriale a Campi Bisenzio

E' stato portato sotto controllo dai pompieri con molte ore di lavoro, all'alba, l'incendio di un edificio industriale in disuso, una ex tintoria, scoppiato ieri a Campi Bisenzio (Firenze) verso le 22. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Einstein dove proseguono anche stamani le operazioni di spegnimento. Tre squadre sono state impegnate tutta la notte per abbassare il calore e gettare acqua sulla struttura a fuoco. Verso l'alba il rogo è stato considerato sotto controllo. Inviate sul posto anche tre autobotti ed una pompa kilolitrica e un mezzo scarrabile che fanno da riserva di acqua per alimentare le lance e l'impianto su un'autoscala. Dal comando di Pistoia inoltre è stato inviato il mezzo meccanico 'Tripper' che è un dispositivo su cingoli, viene spiegato, capace di erogare 4.500 litri di acqua al minuto. Sul posto anche i carabinieri. I fumi che si stanno sviluppando dall'incendio di Campi Bisenzio si potrebbero propagare in un'area circoscritta nel raggio di circa 500 metri dal capannone industriale andato a fuoco, pertanto il sindaco Andra Tagliaferri, dopo aver consultato l'Asl e l'Arpat, ha emesso un'ordinanza per "il divieto di consumo e/o vendita di frutta e ortaggi raccolti dopo l'incendio nelle zone entro un raggio di 500 metri dal sito interessato" e "il divieto di attingere risorse idriche per uso alimentare da vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aerea, insieme al divieto di pascolo entro il raggio di 500 metri dal sito dell'incendio". Tali disposizioni, spiega il Comune di Campi, saranno valide almeno fino al 19 settembre 2024. Inoltre a titolo precauzionale il sindaco Tagliaferri "raccomanda la chiusura di infissi esterni (finestre, balconi, lucernari) entro un raggio di 200 metri dal sito dell'incendio per sei ore dopo la fine delle operazioni di spegnimento".

