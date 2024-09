Atalanta-Fiorentina 3-2 show, seconda vittoria per la Dea

Succede tutto nel primo tempo e l'Atalanta si prende la seconda vittoria in campionato. Finisce 3-2 la sfida show con la Fiorentina, con le cinque reti nei primi 45 minuti: la sblocca Quarta al 15' portando in vantaggio i viola, al 21' arriva il pari con Retegui: al 32' la squadra di Palladino si riporta avanti con Kean. Ma nel finale la formazione di Gasperini dà spettacolo e al 45' è di nuovo parità grazie alla rete di De Ketelaere e appena un minuto dopo è Lookman a ribaltare il risultato. Niente da fare nel secondo tempo: per la Dea arrivano tre punti d'oro, la Fiorentina ancora senza vittorie è ferma a tre.



