Palladino, già domani sarà una Fiorentina in crescita

''La Fiorentina ha cambiato tanto, e servono un po' di tempo e pazienza però sperò già da domani di vedere una squadra in crescita, andiamo a Bergamo per cercare di fare risultato e disputare una grande prestazione''.

Raffaele Palladino ha presentato così la trasferta a Bergamo, sul campo dell'Atalanta, con l'obiettivo per la Viola di trovare la prima vittoria stagionale. ''E' sempre difficile ma anche uno stimolo sfidare Gasperini che per me e per tutti gli allenatori è un esempio - ha proseguito il tecnico parlando ai canali del club - Ciò che lui ha creato a Bergamo, vincendo l'Europa League, è qualcosa di fantastico e incredibile. La sua squadra è una grande realtà''.



