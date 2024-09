Fiorentina: Gudmundsson non convocato per gara Atalanta

Non c'è Albert Gudmundsson fra i convocati di Raffaele Palladino per la trasferta di domani alle 15 contro l'Atalanta. L'attaccante islandese è rientrato solo ieri sera a Firenze dopo il viaggio a Rejkyavik dove si è recato lunedì per partecipare tre giorni dopo all'udienza del processo che lo vede coinvolto con l'accusa di 'cattiva condotta sessuale'. Il debutto dell'ex giocatore del Genoa slitta quindi alla prossima gara che sarà domenica 22 allo stadio Franchi contro la Lazio.

Intanto a Firenze è arrivato dagli Stati Uniti Rocco Commisso insieme alla moglie Catherine: il presidente viola (che non seguirà la squadra a Bergamo) si tratterrà circa un mese, molti gli incontri in agenda compreso quello con la sindaca Sara Funaro per parlare della questione stadio.



