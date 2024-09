Pallavolo; a Firenze la Supercoppa maschile

La 29/a edizione della supercoppa dedicata alla Superlega maschile di volley, primo trofeo in palio questa stagione, si terrà a Firenze e darà il via all'80/o campionato di pallavolo: gli appuntamenti sono quelli del 21 e 22 settembre. Tutti i match si disputeranno a Palazzo Wanny. La prima semifinale in programma (ore 15.30) è Sir Susa Vim Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza, la seconda (ore 18) Itas Trentino-Vero Volley Monza. La finale si giocherà alle ore 18 del 22 settembre.

"Siamo al kick off della stagione, un momento molto importante perché la Final Four della Supercoppa è un momento molto prestigioso al quale i club tengono tantissimo perché mette in palio il primo trofeo stagionale - ha spiegato il presidente della Lega serie A di pallavolo Massimo Righi, durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Vecchio -. Parteciperanno la squadra campione del mondo, Perugia, la squadra campione d'Italia, Trento, Piacenza che ha Antoine Brizard, il miglior palleggiatore del mondo perché ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi con la Francia, e la squadra di Monza che è stata la sorpresa della scorsa stagione perché è arrivata nella finale di tutte le manifestazioni delle nostra Lega. Siamo convinti che lo spettacolo sarà di altissimo livello e come amo ricordare difficilmente nel mondo si può pensare di assistere a quattro partite di club di questo livello. In nessun continente, in una nazione del mondo la pallavolo di club ha un alto livello come in Italia".

Sulla risposta che può dare Firenze in termini di pubblico, ha concluso Righi, "noi abbiamo lavorato tanto per la promozione, è evidente che pensiamo e speriamo che il pubblico venga a vedere uno spettacolo di questo livello, abbiamo già esperienze ottime sia in Toscana che a Firenze perché abbiamo fatto in passato in altri impianti sia la Supercoppa o addirittura la finale di Coppa Italia. Abbiamo buone sensazioni, abbiamo buone esperienza che ci dice che i tifosi fiorentini e toscani in generale sono molto appassionati di pallavolo, quindi offrendo questo grande spettacolo contiamo di avere un pubblico numeroso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA