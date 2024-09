In busta della spesa un etto di marijuana,a casa sei kg di droga

Nella busta per la spesa aveva un etto di marijuana, a casa oltre sei chili di stupefacenti. E' quanto scoperto dalla polizia che ha poi arrestato un trentenne fiorentino per illecita detenzione di droga.

Nel corso dei controlli nel quartiere fiorentino de Le Cure, gli agenti del commissariato di Rifredi, secondo quanto ricostruito, hanno sorpreso il 30enne di fronte al pianerottolo della sua abitazione con una busta di plastica, risultata contenere un etto di marijuana. È scattata una perquisizione a casa dove, secondo quanto spiegato dalla polizia, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 2 chili e mezzo di marijuana, 2 di hashish, alcuni grammi di cocaina e quasi 2 chili di una sostanza verosimilmente riconducibile come tipologia alla chetamina (solo le analisi chimiche della polizia scientifica potranno confermarne l'eventuale natura illecita). Sequestrati anche 2.600 euro in contanti, ritenuti probabile provento di un'illecita attività di spaccio, oltre a due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e circa due etti di probabile sostanza da taglio. Il 30enne è rinchiuso nel carcere di Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida.



