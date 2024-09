Ryuichi Sakamoto, al Teatro di Fiesole il film testamento del compositore giapponese realizzato dal figlio Neo Sora: doppia proiezione, alle 18.30 e alle 21, il 13 settembre, di 'Ryuichi sakamoto | Opus', un evento in collaborazione con Estate Fiesolana 2024.

Il film, presentato in anteprima all'80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, racconta l'ultimo concerto del maestro e rappresenta una celebrazione della vita e del lavoro del leggendario compositore. Si tratta dell'ultimo regalo che Sakamoto, scomparso nel 2023, ha voluto regalare al suo pubblico e che è stato presentato come evento inaugurale del Main Stage di Piano City della Galleria d'Arte di Moderna di Milano. L'evento, presentato e distribuito in Italia da Nexo Digital e Mescalito film in collaborazione con Ponderosa Music & Art, è stato la prima tappa di un tour che vedrà il film proiettato nei teatri italiani per far rivivere la musica di Sakamoto all'interno dei suoi luoghi d'elezione e di festival dedicati alla musica.

Negli ultimi anni, Sakamoto non era più in grado di esibirsi dal vivo. I concerti, per non parlare dei tour, erano troppo faticosi. Ciò nonostante, alla fine del 2022, Sakamoto ha raccolto le forze per lasciare al mondo un'ultima performance: un film concerto i cui protagonisti erano solo lui e il pianoforte. Curati da Sakamoto stesso e presentati nell'ordine da lui deciso, i venti pezzi eseguiti nel film narrano la sua vita in musica senza ricorrere alle parole. La scelta copre tutta la sua carriera, dal periodo da popstar con la Yellow Magic Orchestra alle magnifiche colonne sonore dei film di Bertolucci, alla musica del suo ultimo album contemplativo 12.

Girato in uno spazio intimo che conosceva bene, circondato dai suoi più fidati collaboratori, Sakamoto ha messo a nudo la propria anima attraverso la musica, sapendo che sarebbe stata forse l'ultima occasione di presentare la propria arte.

Celebrazione della vita di un artista nel senso più puro del termine, Ryuichi Sakamoto | Opus è il canto del cigno del maestro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA