Nuove stagioni,a Suvignano progetto per donne con cancro al seno

Supportare le donne con cancro al seno grazie all'agricoltura sociale, al sostegno psicologico e alla sana alimentazione. E' il progetto Nuove Stagioni presentato a Suvignano, nel comune di Monteroni d'Arboa (Siena) e che si svolgerà fino a dicembre nella tenuta del senese strappata alla mafia nel 1983 da Giovanni Falcone e restituita alla collettività grazie all'Ente Terre della Regione Toscana.

L'iniziativa prevede lo sviluppo di un orto dove poter coltivare piante ed erbe aromatiche grazie alla facilitazione di un agronomo. Inoltre grazie al supporto del medico nutrizionista, sarà promossa la sana alimentazione con l'uso di erbe aromatiche e varietà di ortaggi ricchi di antiossidanti, per ricette sane ed equilibrate. Nello stesso ambiente si svolgeranno anche incontri psicologici di meditazione in gruppo applicata al contatto con la natura. L'iniziativa è promossa dall'Aou Senese e dalla Regione Toscana, sono coinvolti il Comune di Monteroni d'Arbia e l'associazione Serena Onlus, che da anni opera sul territorio a sostegno delle donne con un tumore alla mammella.

"La buona medicina e buona sanità deve occuparsi anche di questo aspetto di relazioni umane e il progetto dell'azienda ospedaliera universitaria senese va proprio in questa direzione, con il valore aggiunto di svolgersi all'interno di una tenuta che, strappata alla criminalità organizzata, è tornata un bene di tutti" sottolinea in una nota il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Sono una sostenitrice dell'agricoltura sociale da sempre - ha detto la vicepresidente Stefania Saccardi -. Molti sono i progetti che abbiamo sostenuto in questo ambito e adesso mi fa piacere che la pratica venga introdotta anche alla tenuta di Suvignano". "Nuove stagioni" è un'esperienza all'avanguardia che contribuisce a rendere più umano un percorso complesso come quello della malattia oncologica - commenta l'assessore toscano al diritto alla salute, Simone Bezzini -. In sanità la Toscana ha fatto dell'innovazione una vera e propria pratica diffusa che, come in questo caso, va oltre le mura dei presidi e le articolazioni del sistema sanitario pubblico".

"Crediamo molto in questo progetto - dichiara Antonio Barretta, direttore generale dell'Aou senese -, che vede una grande collaborazione tra ospedale, istituzioni e volontariato".





