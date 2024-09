Forte dei Marmi, inseguono ladri e rendono orologio a turista

Hanno assistito al furto di un orologio di pregio a un turista e si sono messi all'inseguimento dei due autori. Dopo pochi minuti sono tornati dalla vittima restituendogli l'orologio che erano riusciti a recuperare. E' quanto accaduto sabato sera a Forte dei Marmi (Lucca). I due ragazzi che hanno riportato l'orologio all'arrivo delle volanti non c'erano più: la polizia chiede loro di presentarsi al commissariato del Forte per fornire ulteriori dettagli che potrebbero essere utili per le indagini.

A riferire l'accaduto la Questura di Lucca. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 23:40 circa del 7 settembre in via Matteotti per un furto di un orologio di pregio a un turista tedesco di 60 anni. Quest'ultimo stava passeggiando insieme alla moglie quando è stato sorpreso da due uomini, "presumibilmente magrebini", viene riferito dalla polizia, che gli hanno strappato l'orologio e sono fuggiti a piedi. Alla scena hanno assistito alcuni giovani che hanno inseguito gli autori: due ragazzi, dopo pochi minuti, sono tornati dal turista, restituendogli l'orologio che erano riusciti a recuperare.

Sempre la Questura lucchese rende noto che il commissariato di Viareggio, nell'ambito dell'attività di prevenzione rivolta ai reati che destano notevole allarme sociale presso la collettività, il 10 settembre ha rintracciato e deferito all'ag un cittadino marocchino di 32 anni, già segnalato alle forze dell'ordine. In considerazione della pericolosità sociale dell'uomo, l'ufficio immigrazione della Questura di Lucca ha proceduto all'istruttoria del decreto di espulsione, poi emesso dal Prefetto di Lucca e al quale il Questore ha dato esecuzione, disponendo l'accompagnamento del soggetto presso il Centro per i rimpatri di Potenza. Al momento non è stato possibile procedere al rimpatrio nel Paese d'origine a causa della mancanza di documento valido per l'espatrio. Al Centro, la misura sarà oggetto di convalida da parte del Giudice di pace competente e successivamente, rimossi gli impedimenti all'esecuzione dell'espulsione, lo straniero sarà rimpatriato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA